vor etwa einer Stunde

Wiesn-Toter: Beteiligter hat sich gestellt

Morgen will die Polizei bekannt geben, ob sie nach dem tödlichen Wiesn-Streit bereits den eigentlichen Tatverdächtigen gefasst hat. Ein 42-jähriger Münchner hatte gestern gestanden, an dem Vorfall am Augustiner-Zelt beteiligt gewesen zu sein.