Wiesn-Schausteller suchen händeringend Personal

An vielen Ecken auf dem Münchner Oktoberfest sind Schilder aufgestellt, auf denen zu lesen ist, dass Arbeitskräfte gebraucht werden.

So suchen - auch in Zeiten von Facebook, Internet-Portalen und Whatsapp–Gruppen - Schausteller mit der guten alten, analogen Methode ihre Mitarbeiter. Es ist wie in vielen anderen Gewerken: Mitarbeiter zu finden ist schwierig, sagt Karl Hesler von der "Münchner Schiparty". Denn für das Oktoberfest würden keine Theoretiker gebraucht, sondern echte Praktiker.

Ein Schausteller muss Praktiker sein

Sicherungen austauschen, Bolzen anziehen, kräftig anpacken können, Sachverstand haben für Elektrotechnik und Maschinenbau - das alles muss man mitbringen, wenn man Helfer bei den Schaustellern werden möchte. Und dann noch die Besucherinnen und Besucher dazu animieren, hineinzukommen ins Geschäft.

Karl Hesler hat ein Schild ins Fenster seines Laufgeschäfts gestellt.

"Da wäre ein junger Mann ganz gut zur Verjüngung des Teams, weil so ganz jung bin ich auch nimmer." Karl Hesler, Schausteller

Nicht nur für die Wiesn werden Mitarbeiter gesucht

Es sei schwer, Personal zu finden, sagt Hesler, vor allem zum Reisen. Während der Wiesn behilft er sich mit Studenten, die er über das Wiesn-Arbeitsbüro bekommt. Er zahlt ihnen einen Stundenlohn von 13 bis 15 Euro. Doch Mitreisende zu finden, wird immer schwieriger.

"Die sind miteinander vernetzt, und dann sagt der eine, ja, der zahlt 50 Euro mehr im Monat, dann laufen sie weg und gehen woanders hin. Teilweise gab es auch Drücker, die haben sie dann abgeworben auf verschiedenen Veranstaltungen." Karl Hesler, Schausteller

Früher war es viel leichter, Personal zu finden. Das bestätigt auch Peter Bausch, der seit 20 Jahren im Geschäft ist. Er wurde hineingeboren in die Schaustellerei.

"Verzweifelte Mütter haben ihre schwierig zu erziehenden jungen Leute vorbeigebracht, haben gesagt, bitte nehmen sie ihn mit und kümmern sie sich um ihn." Peter Bausch, Schausteller