Wiesn-Polizei setzt erstmals über 50 Live-Kameras ein

Polizei, Kreisverwaltungsreferat und rund eintausend Ordnerinnen und Ordner sollen in diesem Jahr beim Oktoberfest für einen friedlichen und geregelten Ablauf sorgen. Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl und Polizei-Einsatzleiter Michael Dibowski haben am Nachmittag ihre Sicherheitskonzepte vorgestellt. Einschließlich Bundespolizei werden knapp 800 Polizeikräfte im Einsatz sein.

Weil eine sichere Wiesn schon mit der Anfahrt beginne, sollte diese mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen, rät Hanna Sammüller-Gradl. Parkplätze rund um die Theresienwiese gibt es praktisch nicht. An den Bahnhöfen hat die Bundespolizei mit knapp 200 Kräften ein Auge auf die Zu- und Abwanderung der Besucherinnen und Besucher.

Taschendieb-Fahnder aus ganz Europa

Die Münchner Polizei ist mit insgesamt 600 Kräften im Einsatz, unterstützt wird sie von Kolleginnen und Kollegen aus dem In- und Ausland, insbesondere, um Taschendieben das Handwerk zu legen. So reisen extra spezielle Fahnder aus Berlin, Frankfurt, der Schweiz, Österreich, Ungarn, Belgien und der Tschechischen Republik an. Außerdem helfen uniformierte Polizeibeamte aus Frankreich und Italien, von wo viele Festgäste erwartet werden.

Auch heuer wieder Einlasskontrollen

Wie in den Jahren zuvor umgibt ein Zaun das Festgelände, an den Eingängen werden Taschen und Rucksäcke kontrolliert. Die dürfen nur dann auf die Wiesn mitgenommen werden, wenn das Taschenvolumen drei Liter nicht überschreitet. Für größere Taschen gibt es Aufbewahrungsstellen.

Zum Artikel: "Keine Hygienevorschriften auf dem Oktoberfest"

Live-Kameras verhindern Übergriffe auf der Wiesn

Technisch hat das Münchner Präsidium nachgerüstet. So sind erstmals mehr als 50 Überwachungskameras installiert, die live beobachten werden. Manche Straftat - vor allem Taschendiebstähle und Sexualtaten - wurden damit in früheren Jahren verhindert. Die Einsatzgruppen, die auf dem Gelände unterwegs sind, tragen Body-Cams (kleine Kameras an der Uniform), die im Fall des Falles eingeschaltet werden.

Oktoberfest: "Safe Space" für bedrängte Frauen

Kreisverwaltungsreferentin Sammüller-Gradl erinnert daran, dass sexuelle Übergriffe kein Kavaliersdelikt, sondern Straftaten sind. Besucherinnen, die verunsichert sind oder sich bedroht fühlen, steht der sogenannte "Safe Space" zur Verfügung. Dort gibt es Beratung und Unterstützung in Notfällen.

Maskenpflicht nur auf Wache und Fundbüro

Zudem gibt es Flugbeschränkungen rund ums Gelände - auch für Drohnen. Der Verstoß sei eine Straftat, warnte Polizei-Vizepräsident Michael Dibowski. Eine Maskenpflicht wegen Corona gibt es nicht - bis auf zwei Bereiche: So dürfen Wiesnwache und Fundbüro nur mit Maske betreten werden.