Wiesn-Neuheiten: Schlegel-Parade und Computertomograph

Schausteller: Luftballons und Bananen sind knapp

Von ungewöhnlichen Lieferengpässen berichteten am Donnerstag die Schausteller und Marktkaufleute: Luftballons seien heuer kaum in ausreichenden Mengen zu bekommen, sagte Sprecherin Yvonne Heckl im BR-Gespräch. Das betreffe die gasgefüllten Luftballons für die Kinder ebenso wie die Ballons an den Spicker-Buden. Und auch mit Bananen sei es gerade etwas schwierig.

Schnelltests fürs Personal freiwillig

Eine Corona-Maskenpflicht besteht nur in der Wiesnwache und im Fundbüro. Laut Baumgärtner würden die meisten Wirte ihr Personal täglich auf Corona testen. Vorschreiben könne die Stadt das aber nicht, so der Wiesn-Chef im BR24live. Erfahrungen auf anderen Volksfesten hätten gezeigt, dass sich das Personal nicht so häufig angesteckt habe.

Mit Material von dpa.