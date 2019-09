Oktoberfest: Tausende Besucher beim Platzkonzert

Die Veranstaltung hat Kultcharakter: das Platz- oder Standkonzert auf dem Münchner Oktoberfest. Mehrere Hundert Musiker sämtlicher Festzelt-Kapellen versammeln sich auf den Stufen der Bavaria und spielen die bekanntesten Lieder und Märsche des Oktoberfests. Bei sonnigem Wetter wie an diesem Sonntag kommen in der Regel tausende Besucher.

"Prominente" Dirigenten

Des Kuriose am Platzkonzert: Es dirigieren viele Persönlichkeiten, die außerhalb der Wiesn zumeist wenig mit Musik zu tun haben - allen voran Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Weitere Ehrendirigenten waren in der Vergangenheit unter anderem Ex-Wiesn-Chef Josef Schmid, der ehemalige Wirte-Sprecher Toni Roiderer und sein Nachfolger Peter Inselkammer, Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle und Wiesn-Pfarrer Rainer Maria Schießler.

Kultveranstaltung

Die Veranstaltung wurde 1985 vom ehemaligen Wiesn-Wirtesprecher Willy Heide eingeführt und ist mittlerweile vom Oktoberfest nicht mehr wegzudenken. Neben den Kapellen und tausenden gut gelaunten Wiesn-Besuchern gibt es noch einen besonderen Anblick: Zum Abschluss steigen tausende bunte Luftballons über der Bavaria in den Himmel. Das bayerische Fernsehen überträgt das Platzkonzert live.

Festleitung verkündet Halbzeitbilanz

Im Anschluss an das Platzkonzert ziehen die Oktoberfest-Organisatoren Halbzeitbilanz. Entgegen den Prognosen vor Beginn des größten Volksfestes der Welt hielt sich das Wetter in der ersten Woche, so dass sich Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) vorab "extrem entspannt" und "total zufrieden" zeigte. Das 186. Oktoberfest geht bis zum 6. Oktober. Es werden rund sechs Millionen Menschen erwartet. Allein am ersten Wochenende waren gut eine Million Besucher gekommen.