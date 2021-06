Wiesn in Dubai: Landgericht verhandelt einstweilige Verfügung

Bei der Verhandlung gehe es nicht darum, die Veranstaltung im Emirat zu verbieten oder die gesamte Werbung für das Event zu unterbinden, so eine Gerichtssprecherin. Die Stadt will demnach lediglich verhindern, dass der Eindruck entstehe, dass das Münchner Oktoberfest nach Dubai verlegt wurde, weil es in der Landeshauptstadt coronabedingt erneut nicht stattfinden kann.

Stadt München findet Werbeslogan irreführend

Konkret gehe es z.B. um die Formulierung “Oktoberfest goes Dubai” und ein weiß-blaues Logo, das stark an das richtige Münchner Oktoberfest erinnere. Das sei Irreführung. München will dagegen vorgehen, dass die Veranstalter den guten Ruf der Wiesn ausnutzen und für ihre Werbung missbrauchen.

Veranstalter bestreiten Vorwürfe

Der für das Oktoberfest zuständige Referent für Arbeit und Wirtschaft Clemens Baumgärtner erklärt, es sei erschreckend, dass Dritte die Oktoberfest-Absage zum Anlass nehmen, sich selbst zu bereichern, indem sie suggerieren, dass eine Verbindung zwischen dem Original und der Veranstaltung in Dubai bestehe. Die Veranstalter bestreiten das aber und halten ihre Werbung für zulässig.

München will sich den Begriff "Oktoberfest" schon lange schützen lassen, damit der Titel nicht von Trittbrettfahrern beliebig kommerziell verwendet werden kann. Seit 2020 hat die Stadt den Markenschutz z.B. für Souvenirs. Wer außerhalb Münchens ein "Oktoberfest" veranstalten will, kann das jedoch immer noch tun - von Kanada bis Namibia.