Wiesn-Chef Baumgärtner ruft vor Oktoberfest zu Gelassenheit auf

Zwei Jahre lang gab es keine Wiesn. Wegen der Corona-Pandemie musste das größte Volksfest der Welt pausieren - nun laufen auf der Theresienwiese vor dem Start des Oktoberfests am Samstag die letzten Arbeiten. Für den Münchner Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner ist es das zweite Oktoberfest als Wiesnchef. Im BR24 Thema des Tages spricht er über seine positive Anspannung und die klare Gesetzeslage bezüglich der Volksfeste.

Wiesn wird schlecht geredet

Baumgärtner kritisierte vor allem, dass die Themen der Welt an der Wiesn abgearbeitet würden. Demnach könne man sich diversen Medienberichten zufolge mit Corona nur auf der Wiesn anstecken und auch der Gas- und Energieverbrauch auf der Theresienwiese werde diskutiert. Er kämpfe dagegen an, dass die Wiesn als historisches Volksfest schlecht geredet werde. "Die Wiesn ist ein Angebot, die Wiesn ist was schönes, die Wiesn ist etwas, das München in der Welt berühmt macht", so Baumgärtner. "Die, die hingehen, freuen sich darauf. Und die reden nicht die ganze Zeit über Covid-Ansteckungen und Gasverbräuche".

Sorgen der Menschen ernst nehmen

Baumgärtner habe Verständnis für alle, die sich angesichts einen vollen Wiesnzeltes Sorgen machten. "Aber ich glaube, dass jeder mittlerweile so viel Hobby-Virologe geworden ist, dass das für sich selbst einschätzen kann, ob er bereit ist, auf Wiesen zum gehen", so der Wiesnchef. Wer sich krank fühle, solle nach seinen Worten die Wiesn genau so meiden, wie Menschen, die einer vulnerablen Gruppe angehörten. Für beide gelte dann aber auch, "sich nicht in eine volle Oper zu setzen" oder "in der Disco abzufeiern". Baumgärtner betonte außerdem die klare Gesetzeslage, die es erlaube Volksfeste zu feiern.

Den Teufel nicht an die Wand malen

Auf die Frage, wie im Fall überfüllter Krankenhäuser verfahren würde, verwies Baumgärtner auf den städtischen Krisenstab: Die Experten dort würden – wie schon in den vergangenen zweieinhalb Jahren – die Lage gegebenenfalls beurteilen und "Handlungen ableiten". Aber auch andere Volksfeste wie zuletzt das Herbstfest in Rosenheim hätten "solche Situationen nicht provoziert", so Baumgärtner. Man müsse deshalb "nicht den Teufel an die Wand malen" und sollte "positiv in die Zukunft schauen".