Wiesn-Busserl, Oktoberfest-Herzen und die echte Liebe

"Der Wohnsitz des Glücks ist die Liebe". Stolz hält ein küssendes Pärchen vor dem Hofbräuzelt ein Wiesnherz mit dieser Inschrift in die Kamera. Ein anderer Besucher sucht für seine Frischverlobte ein passendes Herz an einer Verkaufsbude und wird schließlich fündig: "Ich liebe Dich" steht drauf. Die Auswahl an Gefühlsbekundungen auf den in Folie verpackten Riesenlebkuchen in Herzform ist gigantisch. "I mog Di", "Du bist die Liebe meines Lebens", "Superhasi", "Fescher Bua", "Zu mir oder zu Dir?" oder "Nur mit Dir allein kann ich glücklich sein" - nahezu für jede Art der Begegnung gibt es das passende Wiesnherz. Auch individuelle Bestellungen nehmen die Herzenverkäufer entgegen, allerdings muss man dafür in der Regel ein paar Stunden Wartezeit in Kauf nehmen.