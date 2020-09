Wiesn abgesagt - Souvenirs gibt es trotzdem

Bier aus dem Originalkrug

Demnächst wird der offizielle Wiesnkrug vorgestellt – denn es gibt anscheinend viele Sammler, die schon häufiger danach gefragt haben – in der Tourist-Info im Rathaus und auch bei Dieter Malescha, der am Marienplatz einen Kiosk hat. "Leute die sammeln, wollen von jedem Jahr einen aktuellen Wiesnkrug haben", erzählt er.

Potentielle Kunden erzählen ihm, dass sie in ihrem Garten am liebsten ein Fass anzapfen und ihre eigene kleine "Wiesn dahoam" feiern würden, sagt Malescha. Wie es aussieht, werden manche Wiesn-Souvenirs also keine echten Ladenhüter, aber in diesem Jahr auch nicht für einen Riesenumsatz sorgen.

Ein bisschen Wiesn-Flair noch bis 6. September

Wem die Souvenirs nicht reichen, der kann noch bis zum 6. September den "Sommer in der Stadt" erleben, an vielen verschiedenen Plätzen in München an die Schießbude gehen, frisch gebrannte Mandeln essen, Fahrgeschäfte nutzen und von einem der Riesenräder von oben über die Stadt schauen.