Wiesn 2022: Schaustellern geht's "nass nei"

Zugspitzbahn steht seit Beginn still

Einer der tragischen Verlierer des Oktoberfestes ist "Menzel's Zugspitzbahn". Die durfte nämlich gar nicht starten. Der TÜV hatte Bauteile bei der Testfahrt beanstandet, die Zulassung verweigert und so konnte die Zugspitzbahn nicht in Betrieb gehen. Die Bauteile mussten aber erst bestellt werden und sind bis heute nicht gekommen. Deswegen steht das Fahrgeschäft immer noch und wird vermutlich auf der Wiesn 2022 nicht mehr fahren. Und ihr Betreiber bleibt auf hohen Kosten sitzen.

Regenponchos und Filzhüte

Pech bei dem Regenwetter hatten auch die Bedienungen in den Biergärten. Gerade mal zwei schöne Tage gab es, an denen die Plätze im Freien besucht waren – und die waren unter der Woche. In manch einem Biergarten vor dem Zelt stand mitunter viel Wasser. Angestellte bohrten Löcher in den Holzboden, damit der Regen abfließen konnte. An den Souvenirstandln liefen wettergemäß Regenponchos, Regenschirme und der Filzhut gut.

"Wenn der Regen kam, war es eine Katastrophe", meint eine Schaustellerin. Doch es wird besser. Zwischen Alpinabahn, Rotor und der Familienbahn "Fahrt um den Tegernsee" lösen am Sonntagmittag vor allem Familien ihre Fahrchips. Hier reden viele davon, dass es eine bayerische Wiesn gewesen wäre, wobei beim Auftakt in der ersten Woche auch viele Touristen aus Italien, Amerika, Neuseeland und mehr gekommen waren.