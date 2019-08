Wiesn 2019: Längere Öffnungszeiten der Frauen-Beratungsstelle

Der Security-Point auf dem Oktoberfest wird dieses Jahr früher erreichbar sein: Am Freitag und Samstag ist die Anlaufstelle für Mädchen und Frauen bereits schon am Nachmittag ab 15 Uhr geöffnet, ebenso am 2. und 3. Oktober.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass in den letzten Jahren bereits am Nachmittag Bedarf ist, so die Leiterin des Angebots vor Ort.

Security Point als sichere Anlaufstelle für Frauen bei diversen Problemen auf der Wiesn

Besucherinnen der Wiesn aus dem In- und Ausland, die auf dem Oktoberfest einen sexuellen Übergriff oder Erfahrung mit Gewalt gemacht haben, finden hier sofort Unterstützung.

Häufig haben die Frauen aber ihre Freunde verloren, wissen nicht in welchem Hotel sie wohnen oder kommen nicht mehr ins Zelt zurück, indem ihre Wertsachen sind. Rund die Hälfte der Hilfe suchenden Frauen sind Touristinnen.

Die meisten werden von Wiesnbedienungen oder einem Security Mitarbeiter gebracht. Von den 234 Frauen im letzten Jahr kamen nur vier allein zum Security Point. Hier finden die Frauen auch einen Platz, wo sie sich sicher fühlen können.

Das Team am Security Point umfasst mehr als 50 Frauen, die meisten sind ehrenamtlich tätig. Beim Oktoberfest 2018 registrierten die Beraterinnen 42 Taten von sexualisierter oder anderer Gewalt an Frauen.

Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen"

Die Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" wird von mehreren Beratungsstellen für Frauen und Mädchen getragen u.a. dem Frauennotruf München und IMMA, einem Verein, der sich um Münchner Mädchen kümmert.

Die Aktion geht auch im Vorfeld in Münchner Schulen, um Schülerinnen Tipps zu geben, wie sie einen unbeschwerten Wiesnbesuch erleben und sicher nach Hause kommen.