Wiesenttalbahn: Petition wird in München übergeben

Kein Angebot, keine Nachfrage

Denn im übertragenen Sinn beißt sich das Projekt quasi in den Schwanz: Gibt es zu wenig Nutzer der Bahnstrecke, kann über einen 30-Minuten-Takt nicht verhandelt werden. "Doch die Nutzerzahlen sind sehr niedrig, weil eben das Angebot mit dem Stundentakt zu unattraktiv ist", meint Bürgermeisterin Meyer.

Auf Nachfrage bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, BEG, heißt es: "Für eine weitere Taktverdichtung auf der Strecke Forchheim – Ebermannstadt gibt es momentan noch keine Perspektive. Dies liegt primär daran, dass die Nachfrage aus dem Jahr 2019 (letzte Zahlen ohne Einflüsse durch die Corona-Pandemie) lediglich bei circa 650 Reisenden-km pro Kilometer Streckenlänge (montags bis freitags an Schultagen) liegt. Die Bestellung eines halbstündlichen Zugangebotes in den Hauptverkehrszeiten ist in Bayern erst ab einer Nachfrage von 3.000 Reisenden-km pro Kilometer Streckenlänge vorgesehen, die Bestellung eines ganztägigen Halbstundentaktes ab einer Nachfrage von 5.000 Reisenden-km pro Kilometer Streckenlänge."

Kein 30-Minuten-Takt, aber kürzere Umstiege

Dafür jedoch sei bis Ende 2024 geplant, dass die Züge aus Ebermannstadt im überdachten Bereich in Forchheim halten. Das würde auch zu kürzeren Umsteigewegen führen. Bereits ab Ende 2023 soll das stündliche Fahrangebot bis 23 Uhr ausgedehnt werden, so die BEG.

Zwar liegt der öffentlich bezuschusste Regional- und S-Bahn-Verkehr nicht mehr in der Hand des Bundes, sondern in der Verantwortung der Länder, aber die Gelder stellt nach wie vor die Regierung in Berlin zur Verfügung. Vor einer Ausweitung eines Zugfahrplantaktes muss eine Fahrgast-Potentialanalyse der Bayerische Eisenbahngesellschaft in Auftrag gegeben werden. Die ist aber derzeit nicht geplant.

Bürgermeisterin will weiter kämpfen

Für Christiane Meyer, Bürgermeisterin von Ebermannstadt, würde der 30-Minuten-Takt der Wiesenttalbahn das ganze Gebiet der Fränkischen Schweiz attraktiver machen. Deshalb plant sie nun mit anderen Gemeinden eine Simulation dazu. Denn wie sich beispielsweise bei der Gräfenbergbahn gezeigt habe, könne mit einer besseren Taktung eine höhere Attraktivität hergestellt werden. Nach den Zahlen des Bund Naturschutz ist auf der Strecke seit 2000 die Zahl der Fahrgäste um mehr als 160 Prozent gestiegen. Heute fahren werktags rund 5.000 Reisende auf der Strecke der Gräfenbergbahn. Auch an Wochenenden hat sich die Nachfrage mit 1.500 Fahrgästen pro Tag verdoppelt.

TH Nürnberg soll 30-Minuten-Takt simulieren

Eine solche Erfolgsgeschichte strebt die Bürgermeisterin auch für die Strecke durch die Fränkische Schweiz an. Eine Simulation der TH Nürnberg soll deshalb zeigen, welche Chancen in einem 30-Minuten-Takt auch für die Wiesenttalbahn liegen könnten. Das Geld für diesen Forschungsauftrag versucht sie nun aufzutreiben. Erste Gespräche mit der TH Nürnberg hat es bereits gegeben.