Wiesenttalbahn: Endspurt bei Unterschriftenaktion

Eine Petition soll dabei helfen, dass die Wiesenttalbahn zwischen Forchheim und Ebermannstadt häufiger fährt. Bei der Unterschriftenaktion sei nun die Grenze von 5.000 Unterschriften überschritten, teilen Initiatoren am Samstag mit.

Wiesenttalbahn im 30-Minuten-Takt: Noch fehlen Unterschriften

Bis die Petition beim Landtag eingereicht werden kann, würden allerdings noch rund 200 Stimmen von Menschen aus Bayern fehlen. Ziel der Petition sei es, dass die Wiesenttalbahn im 30-Minuten-Takt fahre. Aktuell biete die Bahn im Stundentakt Verbindungen zwischen Ebermannstadt und Forchheim an. Das sei – insbesondere für Pendler – zu unattraktiv.

Kritik an "Ostspange": Hohe Kosten und Flächenversieglung

Zudem stehe die geplante Umgehungsstraße "Ostspange" aufgrund der hohen Flächenversiegelung und hoher Kosten in der Kritik. Es sei unverständlich, dass Teile der politischen Landschaft an der Umgehung festhalten wollen, so die Initiatoren Lisa Badum, Matthias Striebich und Christian Kiehr (alle Bündnis 90/Grüne). Die Petition für eine attraktivere Wiesenttalbahn läuft noch bis zum 17. April.