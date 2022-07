Wiener Westbahn: Mehr Angebote und Kritik an Grenzkontrollen

Der österreichische Privatbahnanbieter "Wiener Westbahn" will von 2. August an täglich sechs Züge pro Richtung zwischen München und Wien verkehren lassen. Das kündigte Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch im BR-Interview an. Dabei kritisierte Posch die Baustellen auf der Strecke und die deutschen Grenzkontrollen bei Freilassing, die oft zu Verspätungen der Züge führten.

Die Fernverkehrsverbindungen zwischen Wien und München laufen bereits seit Beginn der Osterferien so erfolgreich, dass das Angebot der Wiener Westbahn von vier auf sechs Züge pro Richtung und Tag ausgeweitet werde. Damit fahre man von München nach Wien und in der Gegenrichtung von Wien nach München "mit einer Lücke um Mittag" alle zwei Stunden.

Die Fahrzeit sei mit drei Stunden 45 Minuten vom Ostbahnhof in München bis Wien/Hütteldorf auf dieser Strecke schneller als alles andere, was es bis dato gebe. Die Preise mit 23,99 Euro als günstigstes Angebot seien auch konkurrenzlos günstig, so Posch.

Angebot erweitert: Sechs Züge täglich zwischen Wien und München

Die Wiener Westbahn gibt auch einen Rabatt für Bahn-Card-Inhaber. Das sei etwa 30 Prozent günstiger als der Vollpreis, so Posch. Der Westbahnchef kritisiert, dass die Fahrkarten der Wiener Westbahn nicht über die Kanäle der Deutschen Bahn vertrieben würden, sondern nur über internationale Buchungsportale, die eigene Homepage und einen Schalter am Münchner Hauptbahnhof. Anders als sonst in Deutschland üblich, könnten Tickets auch im Zug noch gekauft werden, so der Chef der Wiener Westbahn.