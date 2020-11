Wien-Anschlag: Bayerns Sicherheitsbehörden "höchst wachsam"

Nach dem Terroranschlag in Wien mit mehreren Toten hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Tat verurteilt. Mit Blick auf die Folgen für den Freistaat teilte Herrmann auf BR-Anfrage mit: "Unsere Sicherheitsbehörden sind höchst wachsam. Auch hier im Land haben wir eine Reihe gefährlicher Islamisten, die im besonderen Fokus von Polizei und Verfassungsschutz stehen."

Man sei zudem in engem "Kontakt mit dem Bundeskriminalamt und den österreichischen Behörden", betonte Herrmann. Die neuesten Erkenntnisse der Ermittler in Wien fließen laut ihm selbstverständlich "in die Bewertung der aktuellen Gefährdungslage" ein.

Schleierfahndung an österreichischer Grenze verschärft

Herrmann verwies auch darauf, dass die Bundespolizei - unterstützt von der bayerischen Grenzpolizei - bereits seit der Nacht die Schleierfahndung an der Grenze zu Österreich verschärft habe. Zudem habe man der österreichischen Polizei "zur Lagebewältigung in Wien Unterstützung durch unsere Spezialeinheiten angeboten". Bisher gebe es dort dafür aber keinen Bedarf.

"Der Terroranschlag in Wien zeigt leider einmal mehr die hässliche Fratze des islamistischen Terrorismus", sagte Herrmann. Dieser gehöre zu den größten Bedrohungen Europas. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und Hinterbliebenen", betonte der Innenminister.

Unterfranken: keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen

Inwiefern bestimmte Einrichtungen im Freistaat nun zusätzlich geschützt werden, entscheiden zunächst die zuständigen Polizeipräsidien vor Ort. Aktuell plant etwa die unterfränkische Polizei keine weiteren Maßnahmen, um sensible Orte oder Gebäude verstärkt zu schützen. "Nachdem sich die Gefährdungslage in Deutschland nicht verändert hat, ist nicht mehr geplant als eh schon getan wird", erklärte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Würzburg, Andreas Laacke, auf BR-Anfrage.

Die ersten Schüsse in Wien fielen gestern Abend nahe der Synagoge in einem Ausgehviertel. Bisher ist laut Medienberichten offen, ob die Synagoge bewusst als Ort ausgewählt wurde. Ein Sprecher des Innenministeriums verwies auf BR-Anfrage darauf, dass Bayern seit dem antisemitisch motivierten Anschlag in Halle vor gut einem Jahr bereits sechs Millionen Euro für zusätzliche Schutzmaßnahmen bewilligt habe. Dazu kommt die schon seit langem übliche Polizei-Präsenz an jüdischen Schulen, Kindergärten oder Synagogen. Auch die jüdischen Gemeinden in Bayern haben nach dem Anschlag in Halle ihre eigenen Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.