Wiederverwendbare Kaffee-Becher werden in Landshut eingeführt

Die Stadt und der Landkreis Landshut starten jetzt gemeinsam eine Initiative gegen die wachsende Müllmenge durch Einweg-Kaffeebecher. Mit Hilfe der so genannten Landshut-Recup-Becher sollen Wegwerfgefäße für Kaffee aus dem Stadt- und Landkreisgebiet verbannt werden.

30 Partner schon dabei

Die neuen wiederverwendbaren Coffee-to-go-Becher zeigen die Silhouette von Stadt und Landkreis Landshut. Oberbürgermeister Alexander Putz und Landrat Peter Dreier geben vor dem Rathaus in der Fußgängerzone den Startschuss für die Ausgabe der Landshut-Edition der wiederverwertbaren Kaffeebecher. Schon zum Start der Aktion sind 30 Cafés, Bäckereien, Kantinen und andere Ausgabestellen dabei.

Einfaches Pfandsystem

Das Ziel: Weniger Müll und mehr Genuss. Kaffeetrinker kaufen ihren wiederverwertbaren Recup-Becher, hinterlegen einen Euro Pfand und erhalten als Anreiz einen Vorteil gegenüber dem Kaffee im Einwegbecher. Leere Becher können deutschlandweit bei allen Recup-Partnern wieder abgegeben werden. Die Becher werden vor Ort gereinigt und anschließend direkt wieder im System eingesetzt.

320.000 Einwegbecher pro Stunde

Zum Auftakt der Aktion werden die Landshuter Recup Becher am ersten Tag an einem Aktionsstand vor dem Rathaus in der Altstadt ausgegeben und an einem "Coffee-Bike" kostenlos mit Kaffee gefüllt. Laut der Deutschen Umwelthilfe werden in Deutschland jährlich 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Einwegbecher verbraucht - das sind 320.000 Becher pro Stunde. Lauter Müll, der nicht anfallen muss, so die Recup-Initiatoren.