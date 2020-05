Wiedersehen am Muttertag: Wenn Senioren Besuch empfangen dürfen

Mit einem Blumenstrauß in der Hand begrüßt Harald Lauterbach seine Mutter. Die wartet schon im Eingangsbereich im Mühlhofer Stift, einem Seniorenheim in Bayreuth. Genau zwei Monaten ist es her, dass Harald Lauterbach seine Mutter zum letzten Mal gesehen hat. Nun fällt der lang ersehnte Besuch ausgerechnet auf den Muttertag. Nach den vergangenen zwei Monaten weiß Harald Lauterbach Momente wie diese wieder neu zu schätzen. Es sei eine harte Zeit gewesen, acht Wochen lang nur mit dem Telefons Kontakt zu seiner Mutter zu halten.

"Man nimmt es als selbstverständlich, dass man seine Mutter zweimal in der Woche besuchen kann. Wenn das nicht mehr geht, merkt man, dass es eben nicht selbstverständlich ist." Harald Lauterbach

Extra Besucherbereich für Angehörige

Nachdem am Dienstag (05.05.20) das Besuchsverbot in Pflegeheimen gelockert worden ist, musste das Pflegepersonal vom Mühlhofer Stift in den vergangenen Tagen viel organisieren. In der Kapelle und im Garten wurden mit Absperrband Zonen aufgebaut, in denen die Bewohner den Besuch empfangen können.

Strenge Auflagen für Besuch in Pflegeheimen

An der Eingangstür empfängt das Pflegepersonal alle Besucher und verweist auf die Hygienevorschriften: Hände desinfizieren, Mundschutz anlegen und ausreichend Abstand halten. Unter diesen Auflagen ist, nach vorheriger Anmeldung, ein Besuch für eine halbe Stunde erlaubt.

Heimbewohner haben sich nach Angehörigen gesehnt

Für Einrichtungsleiter Elmar Gehringer haben sich die Vorbereitungen gelohnt. Es sei den Bewohnern ein großes Anliegen gewesen, einen Sohn oder eine Tochter wiederzusehen. Schließlich sei die Nähe zu den eigenen Angehörigen sehr wichtig, so Gehringer. Er rechnet den Angehörigen zudem hoch an, dass der befürchtete, starke Andrang ausgeblieben sei. Nun können sich Gehringer und sein Team die Zeit besser aufteilen, um die Besuche der rund 160 Heimbewohner zu organisieren.