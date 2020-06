Wiedereröffnung: Stadthotels vor großen Herausforderungen

Plexiglasscheiben für die Rezeption, Hygienehinweise, Abstandsmarkierungen, Desinfektionsmaßnahmen schon am Eingang - viele Hotels in Ferienregionen bereiten sich nach der Corona-Zwangspause auf Touristenanstürme vor. Für die Hotels in den bayerischen Innenstädten allerdings sieht es ganz anders aus. Denn weiterhin sind keine Messen oder Großveranstaltungen erlaubt – und das trübt die Freude über die erlaubten Wiedereröffnungen gewaltig. Sie befürchten hohe Umsatzeinbußen.

Hotelgefühl trotz Hygienevorschriften

Eine Woche lang hatten Eva und Robert Horka Zeit, ihr Hotel mitten in der Nürnberger Altstadt wieder hochzufahren und den neuen Hygienevorschriften anzupassen. Es darf nichts im Zimmer sein, was nicht problemlos desinfiziert werden kann, keine Zierkissen, keine Tagesdecken, keine Zeitschriften.

Die größte Herausforderung ist es laut Robert Horka, dem Gast trotz all dieser Maßnahmen ein angenehmes Hotelgefühl weiter zu vermitteln.

Neue Zielgruppen gesucht

Auf Messegäste, Großveranstaltungen oder größere Reisegruppen können die Stadthotels noch nicht setzen. Das Hoteliers-Ehepaar Horka hat deshalb neue Konzepte und Arrangements erarbeitet und will künftig neue Zielgruppen ansprechen. Für Radfahr-Touristen haben sie Touren selbst ausprobiert und sogar einen kurzen Imagefilm produziert.

Nur eine Handvoll Buchungen

Doch der Blick ins Buchungssysthem ist ernüchternd: Nur eine Handvoll Reservierungen für die nächste Woche. Der Juni lässt 80 Prozent Umsatzverlust befürchten, aber ihre 30 festangestellten Mitarbeiter warten auf Lohn und Arbeit. Am Anfang werde man fünf oder sechs Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen und je nachdem, wie sich das Geschäft weiterentwickelt, weitere Entscheidungen fällen, so Horka.

Auch die erforderlichen Umbaumaßnahmen wegen der Hygienevorschriften haben die Hoteliers viel Geld gekostet. Was natürlich in der Zeit, in der nichts eingenommen werden konnte, zusätzlich negativ zu Buche schlug.

Check-In mit Plexiglas und Mundschutz

Der erste Check-In mit Mundschutz und Plexiglasscheibe – das ist gewöhnungsbedürftig für Gast und Hotel. Doch nach all diesen Vorbereitungen hoffen die Stadthoteliers jetzt vor allem auf Kurzurlauber, die Stadt und Umgebung erkunden wollen - vielleicht sogar mit dem Rad.