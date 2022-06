Wiedereröffnung der Nürnberger Holzschuherkapelle

Der Termin für die Wiedereröffnung der Kapelle, die nach der Nürnberger Patrizierfamilie Holzschuher benannt ist, wurde auf den Beginn der Johanniskirchweih gelegt, so die Stadt. Die Stadt Nürnberg hatte die mittelalterliche Kapelle 1927 erworben, um die Kunstschätze darin zu retten und einen Verkauf zu verhindern.

Grablege mit bedeutender Skulptur

Seit 1526 dient die Kapelle der Nürnberger Patrizierfamilie Holzschuher als Grablege. Die Familie bestattet hier ihre Toten. Unter den Grabplatten am Boden befinden sich Gruften. Die Grablege der Familie Holzschuher birgt auch ein bedeutendes Kunstwerk des Bildhauers Adam Kraft: die Grablegung Christi, eine lebensgroße Figurengruppe.

Das Gebäude wurde 1507 von dem städtischen Werkmeister Hans Behaim dem Älteren errichtet. Die Kapelle ist der Jerusalemer Grabeskirche nachempfunden und ähnelt in der baulichen Grundkonzeption der Altenfurter Rundkapelle, die noch etwas älter sein soll. Architektonisch ist besonders das Sterngewölbe interessant.

Bürgerverein bietet Führungen an

Rund sechs Jahre lang wurde die Holzschuherkapelle als Gesamtkunstwerk nun saniert. Die Kosten beliefen sich auf 485.000 Euro. Der Bürgerverein St. Johannis bietet am Wochenende 20-minütige Führungen in der Holzschuherkapelle an. Die Führungen am 25. und 26. Juni finden von 11.00 bis 16.00 Uhr halbstündlich statt.