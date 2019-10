Wiedereröffnung der Kunsthalle Nürnberg nach holpriger Sanierung

Das Dach, die Elektrik und die Klimaanlage der Nürnberger Kunsthalle wurden in den vergangenen 18 Monaten erneuert. Die Sanierung dauerte ein halbes Jahr länger als geplant – unter anderem hatte die Erneuerung des Daches Wasserschäden am Natursteinboden verursacht, die wieder behoben werden mussten.

„Versteckte Schönheiten“ von neun Künstlern

Zur Wiedereröffnung zeigt die Kunsthalle die Ausstellung „hidden beauty“. Die Werke von insgesamt neun Künstlerinnen und Künstlern solle sichtbar machen, was wir sonst nicht sehen oder bewusst wahrnehmen, erklärt Kuratorin und Kunsthallen-Leiterin Ellen Seifermann. Dazu gehören etwa die verwendeten Materialien, wie die Böden ausrangierter Flugzeuge oder Vierkantrohre von Klimaanlagen.

Überraschungen hinter jeder Ecke

Der Titel „hidden beauty“ bezieht sich auch auf die Gestaltung der Ausstellungsräume für die Ausstellung. Die Besucherinnen und Besucher bewegen sich wie durch ein Labyrinth, in dem hinter jeder Ecke künstlerische Überraschungen warten.

Jacken der Besucher werden zu Kunst

Auch andere Alltagsgegenstände werden zu Kunst: So hat die Berliner Künstlerin Karin Sander im Foyer 18 hohe Glasvitrinen aufgebaut, die wie Bahnhofsschließfächer abgeschlossen werden können. Besucher können darin ihre Jacken, Taschen und Rucksäcke verstauen – und sie damit zu Ausstellungsstücken machen.

Eröffnung der Kunsthalle mit großem Fest

Am Eröffnungswochenende bietet die Kunsthalle ein besonderes Programm. Am Freitag (11.10.19) wird ab 18:00 Uhr die Kunsthalle und die Ausstellung mit einem Fest eröffnet, mit DJ-Musik, Essen und Getränken. Am Samstag und Sonntag können sich Besucher die Ausstellung „hidden beauty“ bei freiem Eintritt anschauen. Dabei werden an den Nachmittagen sogenannte „Live-Speaker“ vor Ort sein. Das sind Kunstpädagogen, die die Werke erklären und Fragen dazu beantworten. Auch einige Künstler sind für Gespräche mit dem Publikum vor Ort.