Wiederbelebung der Mainschleifenbahn: Potenzial wird analysiert

Bis zum 30. Juni wird die Bayerische Eisenbahngesellschaft analysieren, was für ein Potenzial eine wiederbelebte Mainschleifenbahn hätte. Entscheidend ist die Frage, ob mindestens 1.000 Fahrgäste täglich das Angebot nutzen würden – und dieses Angebot lautet: mit dem Zug von Volkach im Landkreis Kitzingen zum Hauptbahnhof in Würzburg, per Direktverbindung in 22 Minuten.

Zuversicht beim Würzburger Landrat

Der Würzburger Landrat Eberhard Nuss, der auch im Aufsichtsrat der BEG sitzt, ist überzeugt, dass die Potenzialanalyse zu Gunsten der eingleisigen Mainschleifenbahn ausfallen wird. Denn die täglich 1.000 Fahrgäste gebe es schon heute, nur säßen die bisher in Bussen und dann im Würzburg im Stau. Bestätigt sich das, solle im Anschluss die Suche nach einem Betreiber für die Mainschleifenbahn starten und die Finanzierung geklärt werden.

Große Fürsprache in der Region

Die Landkreise Kitzingen, Würzburg und Schweinfurt haben in ihren Gremien bereits beschlossen, dass eine Reaktivierung der Bahn gewünscht wird, ebenso die Städte Schweinfurt, Würzburg, Volkach sowie die Gemeinde Prosselsheim. 1968 hatte die Bahn den Personenverkehr auf der Strecke eingestellt, 1991 fuhr der letzte Güterzug.

Strecke der Mainschleifenbahn in gutem Zustand

Die Strecke der Mainschleifenbahn ist völlig intakt und wäre sofort befahrbar, weil der Förderverein Mainschleifenbahn von Mai bis Oktober mit einem historischen Schienenbus auf Strecke fährt. Lediglich bei Seligenstadt müsste wieder eine Weiche eingebaut werden.