Wiederbelebte Klimaschützer: Trogener Moore bald wieder intakt

Moore können viel klimaschädliches CO2 speichern, wurden in der Vergangenheit aber oft trockengelegt. In den Trogener Mooren ist viel gebaut worden. Jetzt gibt es dort wieder mehr Wasser, Moose wachsen und das Moor kann wieder CO2 aufnehmen.

Holger Bayer und Armin Woll stapfen durch das Moor südlich von Weiler-Simmerberg im Westallgäu. Normalerweise darf hier niemand einfach durchlaufen. Im Naturschutzgebiet muss jeder auf den ausgewiesenen Wegen bleiben. Aber die beiden arbeiten hier. Armin Woll ist Moorschutzbeauftragter der Regierung von Schwaben; Holger Bayer hat mit dem Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu die Bauarbeiten im Moor koordiniert. Ihr gemeinsames Ziel: Das Moor soll wieder wachsen und so wieder mehr klimaschädliches CO2 speichern. Armin Woll steht in seinen Gummistiefeln auf der wasserdurchtränkten Erde und wippt auf und ab, wie auf einem Trampolin. Woll sagt: "Hier ist es jetzt deutlich nass. Da kommen die typischen Hochmoorpflanzen wieder verstärkt vor."

Torfabbau zerstört Moore

Das war in den vergangenen rund hundert Jahren nicht immer so. Jedenfalls an vielen Stellen der Trogener Moore. Wie im Grunde fast alle Moore bayern- und bundesweit wurden sie großteils trockengelegt, um die Fläche zu nutzen, etwa für die Landwirtschaft oder wie im Westallgäu überwiegend um Brennstoff zu gewinnen. Das sieht man noch an vielen Stellen, nämlich da, wo es große Höhenunterschiede im Moor gibt. An einer Stelle zum Beispiel sind das gut zwei bis drei Meter. Hier haben die Menschen – laut Armin Woll vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch schon davor – aufgrund von Brennstoffmangel - Torf abgebaut.

Torf diente früher zum Heizen

Wird er trockengelegt, verliert Torf massiv an Volumen. Die jahrhundertealten, nicht ganz vermoderten Pflanzenreste können dann abgestochen, weiter getrocknet und schließlich verbrannt werden. Ein riesiger moosbewachsener Betonklotz zeugt noch von dieser Zeit der Ausbeutung des Moores. Es sind die Überreste einer alten Seilbahn. Von hier aus – so erklärt es Armin Woll – ist der abgestochene Torf direkt ins Dorf transportiert worden. So ist nicht nur Lebensraum für Tiere und Pflanzen zerstört worden. Der Abbau von Torf hat weitere gravierende Folgen.

Intakte Moore speichern viel CO2

Aus trockengelegten Mooren entweicht nämlich das Treibhausgas Kohlstoffdioxid. Nach Angaben aus dem Lindauer Landratsamt tragen die entwässerten Moore gar fünf Prozent zu den Treibhausgasemissionen in Bayern bei. Dadurch wird also die menschengemachte Klimakrise noch befeuert. Dabei können Moore einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wenn der Torf nass ist und ein Moor intakt, kann es nämlich CO2 aus der Atmosphäre binden und pro Hektar sogar rund sechs Mal so viel Kohlenstoff aufnehmen wie ein Wald. Deshalb werden etwa die Trogener Moore seit etlichen Jahren renaturiert, also wieder in einen möglichst naturnahen Zustand versetzt.

Stauwände halten Wasser im Moor zurück

Dazu wurde im Landschaftsschutzgebiet in den vergangenen rund zwei Jahren viel gebaut. Einige neue Holzwände sind in den dunklen Boden gerammt worden, ein vorhandener großer Staudamm wurde mit einer Stahlspundwand erneuert. Alles mit dem Ziel, Regenwasser zurückzuhalten. So bleibt wieder mehr davon im rund 46 Hektar großen Moor-Gebiet, was essenziell ist für den rund acht bis zehn Meter hohen Torfkörper unter der Erde. Jetzt kann das Moor langsam wieder wachsen, Libellen könnten sich wieder ansiedeln. Auf lange Sicht wird CO2 wird nicht mehr abgegeben, im Gegenteil: Es wird wieder eingelagert.