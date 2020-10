Wiederaufbaupläne Straubinger Rathaus: Geschäftsleute unsicher

Knapp vier Jahre ist es her, dass das Straubinger Rathaus bei einem Brand stark beschädigt wurde - heute sollen detaillierte Pläne zum Wiederaufbau und zur Rekonstruktion des historischen Rathauses bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Viele Geschäftsleute aus Straubing fürchten Beeinträchtigungen.

Verkehr, Lärm und Dreck

Die Baustelle für den Wiederaufbau des Rathauses stellt für anliegende Geschäftsleute und Anwohner der Simon-Höller-Straße (Straße des historischen Rathauses) eine Belastung dar. Geschäftsmann Stefan Rengsberger fürchtet ein hohes Verkehrsaufkommen durch die Baustelle und dass die Erreichbarkeiten der Geschäfte darunter leiden. Anwohner und Geschäftshauseigentümer Stefan Werner geht davon aus, dass die Straße nicht mehr attraktiv für Kunden sein wird. Außerdem fürchtet er, dass Mieter ausbleiben werden.

Letzter Ausweg Umzug

Ladenbesitzerin Stefanie Karl hat beschlossen, zum Jahresende ihren Laden in der Simon-Höller-Straße wegen des Wiederaufbaus des Rathauses aufzugeben und innerhalb der Stadt umzuziehen: "Zu viel Baustelle vor dem Haus. Es war für mich nicht mehr in Ordnung, die nächsten Jahre darauf zu warten, dass meine Kunden hier parken und was abholen können. Es ist eigentlich traurig, das aufzugeben, es ist schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich ärgere mich die nächsten Jahre, wenn ich es nicht tue. Ich nehme einen Nachbarn mit, wir ziehen miteinander um: Wir wollen so nicht mehr, wir wollen uns nicht mehr ärgern." Karl ist der Meinung, die Simon-Höller-Straße wurde bei den Plänen zum Wiederaufbau des Rathauses vergessen. Sie ist dafür, dass das Rathaus wieder aufgebaut wird, hat aber deswegen jetzt auch den Beschluss gefasst, mit ihrem Laden umzuziehen.

Zuschuss vom Freistaat

Die nach außen sichtbare Baustelleneinrichtung zum Wiederaufbau soll demnächst nach mehrjährigen Vorarbeiten beginnen. Knapp drei Jahre sind für den Wiederaufbau geplant. Die Kosten dafür waren von den Planern mit 46,5 Millionen Euro veranschlagt worden. Im Februar dieses Jahres einigten sich die Stadt und die Versicherungskammer Bayern auf die Zahlung von 31 Millionen Euro. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte zudem seitens des Freistaates einen Zuschuss in Höhe von maximal zehn Millionen Euro in Aussicht.

Denkmalschutz und modernes Baurecht vereinen

Für das zuständige Architekturbüro sei beim Wiederaufbau die Vereinbarung von Denkmalschutz und modernem Baurecht eine besondere Herausforderung. Von außen soll das Rathaus weitgehend so aussehen, wie vor dem Brand.

Im November 2016 brannte das historische Rathaus von Straubing lichterloh. Der Rathaussaal mit den gotischen Fenstern als ein Zeugnis der mittelalterlichen Tradition Straubings wurde komplett zerstört, der Sitzungssaal und der Blaue Salon wurden schwer beschädigt. Die Ursache für den Brand konnte nicht aufgeklärt werden. Spekuliert wurde über Funkenflug bei Bauarbeiten. Teile des Gebäudes waren 600 Jahre alt.