Wieder zwei schwere Badeunfälle in Oberbayern – Ein Vermisster

Nachdem an Fronleichnam ein Mann im Mauerner Badesee in Neustadt an der Donau ertrunken war, hat es Sonntag erneut zwei schwere Badeunfälle in Bayern gegeben. Dabei konnte ein 88-Jähriger am Lugenauer See bei Böbing (Landkreis Weilheim-Schongau) reanimiert werden. Am Staffelsee wird hingegen ein 79-Jähriger seit dem frühen Nachmittag vermisst.

Münchner Rentner am Staffelsee vermisst

Der Münchner war mit einer Begleiterin mit einem Tretboot auf dem Staffelsee bei Seehausen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs. Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk sagte, rutschte der Mann über die Rutsche des Tretboots ins Wasser. Von dort schaffte er es nicht mehr aufs Boot zurück, seiner Begleiterin gelang es nicht, ihn zu halten – er ging unter.

Trotz der Suchmaßnahmen, an denen ein Hubschrauber, Drohnen, Taucher der Wasserrettung und die Feuerwehr beteiligt waren, konnte der Mann bisher nicht gefunden werden.

88-Jähriger am Lugenauer See reanimiert

Am Vormittag hatte eine Frau am Lugenauer See bei Böbing im Landkreis Weilheim-Schongau beobachtet, dass ein Mann plötzlich leblos im Wasser trieb. Ein 60-Jähriger sprang in See, brachte den Mann ans Ufer und begann mit anderen Badegästen sofort mit der Reanimation des 88-jährigen Schwimmers. Die war erfolgreich, ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er jetzt stationär behandelt wird.

Polizeitaucher bergen Vermissten tot aus Mauerner See

Am Donnerstag war ein Mann im Mauerner Badesee in Neustadt an der Donau untergegangen. Erst einen Tag später konnten Taucher seine Leiche mithilfe eines Sonargeräts orten.

Am vergangenen Sonntag war zudem ein 32-Jähriger nach einem Sprung von einem Boot in den Starnberger See gestorben. Ein 23-jähriger Student war, ebenfalls im Starnberger See, untergegangen und wird seitdem vermisst.