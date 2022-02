Wieder Wegsperre zum Schutz der Wanderfalken im Bayerischen Wald

Zum Schutz brütender Wanderfalken wird auch in diesem Jahr wieder ein Wanderweg im sogenannten Höllbachgspreng, einem beliebten Wandergebiet im Nationalpark Bayerischer Wald, gesperrt.

Die Sperre beginnt am 15. Februar und dauert voraussichtlich bis 30. April, gegebenenfalls auch bis 30. Juni, wie die Nationalparkverwaltung jetzt bekanntgegeben hat. Betroffen ist der Weg mit den Markierungen Grünes Dreieck und Heidelbeere.

Brut der Wanderfalken soll nicht gestört werden

Grund für die Sperre ist ein ortstreues Wanderfalkenpaar, das dort schon in den letzten Jahren immer wieder ein Nest gebaut hat. Die Tiere bereiten sich jetzt auf die neue Brutsaison vor, auch wenn in der restlichen Natur momentan oft noch Winterruhe herrscht. Wanderfalken sind sehr störungsempfindlich und könnten die Brutvorbereitungen aufgeben, wenn zu viele Menschen unterwegs sind.

2021 kamen drei junge Wanderfalken zur Welt

Das Höllbachgspreng ist durch seine steilen und für Fressfeinde fast unzugänglichen Felsen bei den Wanderfalken ein beliebtes Brutgebiet. Plätze wie diese gebe es, so der Naturschutzbeauftragte des Nationalparks, Jochen Linner, nicht so häufig. Vergangenes Jahr konnte man durch die Wegesperre erreichen, dass eine Brut erfolgreich war, was nicht immer gelingt. Im Juni 2021 verließen drei junge, flügge gewordene Wanderfalken ihr Nest.

Wanderer können trotz der Sperre die Höllbachfälle und den Großen Falkenstein erleben. Denn es gibt eine ausgeschilderte Umleitung. In der Brutzeit werden nur Naturschutzexperten ab und zu per Fernglas einen Blick in das Falkennest werfen, um nach dem Rechten zu schauen.