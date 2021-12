Wieder Wechsel an der Spitze des Landesamts für Gesundheit

Inmitten der angespannten Lage wegen der hoch ansteckenden Corona-Variante Omikron gibt es einen Wechsel an der Spitze des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Der bisherige LGL-Präsident Walter Jonas geht - nach nur etwas mehr als einem Jahr im Amt - und wird zum 1. Februar neuer Regierungspräsident der Oberpfalz. Er folgt laut Mitteilung der Staatskanzlei auf Axel Bartelt, der in den Ruhestand tritt. Wer Jonas an der Spitze des LGL ersetzt, ist noch nicht bekannt.

Jonas war erst seit August 2020 Leiter und seit November 2020 Präsident des LGL - er hatte das Amt damals übernommen, als der langjährige LGL-Chef Andreas Zapf kurzfristig ins Gesundheitsministerium wechseln musste.

FDP spricht von "Bauernopfer"

Das LGL steht seit kurzem wegen der Berechnung der Corona-Inzidenz aufgeschlüsselt nach Geimpften und Ungeimpften in der Kritik. Im Kern geht es um die Frage, ob es legitim ist, Personen mit unbekanntem Impfstatus der Gruppe der Ungeimpften zuzuschlagen - auch wenn diese mittlerweile einen sehr großen Teil ausmachen. Jonas hatte das Vorgehen seiner Behörde wiederholt aus fachlicher Sicht verteidigt.

Die Landtags-FDP nannte Jonas am Dienstag ein "Bauernopfer". FDP-Fraktionschef Martin Hagen schrieb auf Twitter: Es sei schon das zweite Mal in der Corona-Krise, dass Ministerpräsident Markus Söder (CDU) den Chef seiner wichtigsten Gesundheitsbehörde austauschen müsse. Hagen forderte die Staatsregierung auf, endlich die umstrittenen Corona-Zahlen offenzulegen. Er wolle endlich wissen, wie viele der Infizierten in den vergangenen Monaten geimpft waren und bei wie vielen der Impfstatus nicht ermittelt worden sei.