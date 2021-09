Wieder Wasserschaden: Kunstmuseum Bayreuth erneut geschlossen

Nur zwei Tage nach der Wiedereröffnung nach einem Wasserschaden musste das Kunstmuseum Bayreuth wieder schließen. Wie das Museum am Sonntag mitteilte, sei der Schaden am frühen Morgen entdeckt worden. Das Wasser sei aus einer Kältemaschine auf dem Dachboden ausgetreten und in die darunterliegenden Ausstellungsräume gelaufen, teilte das Museum auf Nachfrage des BR mit.

Zum Artikel: Nasse Wände schnell und schonend trocknen

Mitarbeiterinnen des Kunstmuseums hängten alle Bilder ab

Wegen des Wassers mussten Bilder von den Wänden abgehängt werden. Den Ausstellungsstücken sei aber nichts passiert, sagt Museumsleiterin Marina von Assel. "Die Kolleginnen im Dienst haben sie abgenommen und sicher verstaut." Die Kosten für die Behebung des Wasserschadens könnten aktuell noch nicht beziffert werden, so die Museumsleitung.

Wieder drang Wasser aus der Kältemaschine

Es ist bereits der zweite Wasserschaden im Kunstmuseum Bayreuth innerhalb von rund acht Wochen. Anfang Juli war Wasser aus demselben Gerät ausgetreten. Museumsleiterin Marina von Assel: "Der Schaden ist dieses Mal nicht so groß, jetzt ist alles trocken, und es läuft kein Wasser mehr nach. Beim letzten Mal war die Trocknung aufwändiger." Wegen des Schadens musste das Museum acht Wochen lang geschlossen bleiben: unter anderem während der gesamten Festspielzeit.

Kunstmuseum Bayreuth war nur zwei Tage geöffnet

Der Wasserschaden ist für das Museum besonders ärgerlich. Denn nachdem der erste Wasserschaden behoben war, hatte das Museum lediglich zwei Tage geöffnet. Museumsleiterin von Assel hofft, dass der Schaden schnell beseitigt werden kann. Dann am Sonntag ist Tag des Offenen Denkmals.