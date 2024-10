22.10.2024, 12:38 Uhr Audiobeitrag

> "Wieder was für Junge": Wie ein Wirtshaus wiederbelebt wurde

"Wieder was für Junge": Wie ein Wirtshaus wiederbelebt wurde

In immer mehr Orten in Bayern stehen die alten Dorfwirtshäuser leer - und es fehlt ein Treffpunkt im Dorf. In Rinchnach im Bayerischen Wald haben ein "Zugroaster" und ein junger Dartverein das alte Dorfwirtshaus erfolgreich wiederbelebt.

Von Renate Roßberger