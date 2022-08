Wieder Waldbrand-Beobachtungsflüge über Mittelfranken

Ab heute sind über Mittelfranken wieder Flugzeuge zur Waldbrandbeobachtung unterwegs. Wie die Regierung von Mittelfranken in Ansbach mitteilt, hat sie die Flüge für Freitag, Samstag und Sonntag angeordnet (12.-14.8.22). Sie finden in den Nachmittagsstunden statt, weil dann die Waldbrandgefahr wegen steigender Temperaturen und Freizeitaktivitäten der Bevölkerung am größten seien, heißt es. Die Regierung rechnet vor allem am Wochenende mit vielen Ausflüglern in Wald und Flur.

Feste Flugroute über Mittelfranken

Beflogen wird eine festgelegte Route von Erlangen-Dechsendorf über Schnaittach, Hersbruck und Allersberg bis nach Pleinfeld. Von dort führt sie über Abenberg, Nürnberg-Moorenbrunn, Nürnberg-Buchenbühl und Erlangen-Tennenlohe, mit einer Schleife über Emskirchen, Wilhermsdorf, Heilsbronn und Windsbach wieder zum Ausgangspunkt zurück.

Ausgebildete Luftbeobachter und ehrenamtliche Piloten im Team

Ehrenamtliche Piloten der Luftrettungsstaffel Mittelfranken steuern die Flugzeuge. An Bord befinden sich außerdem ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr und der Forstbehörden, die die relevanten Waldgebiete aus der Luft auf mögliche Brandgefahren hin absuchen. Stellen sie einen Brand fest, wird aus der Luft per Funk die Feuerwehr alarmiert und zur Brandstelle geleitet.

Gefahrenstufe 5 in einigen mittelfränkischen Gebieten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Samstag für weite Teile Mittelfrankens die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5. Diese gilt schon vereinzelt im westlichen Teil des Regierungsbezirks, zum Beispiel in Rothenburg ob der Tauber und Feuchtwagen. Ansonsten ordnet der DWD die Waldbrandgefahr in Mittelfranken aktuell vorwiegend bei Warnstufe 4 ein, vereinzelt auch bei 3 – etwa in Pommelsbrunn (Lkr. Nürnberger Land).

Brandgefahr auch bei ausgedörrten Feldern und Wiesen

Die Gefahr von Bränden im freien Gelände ist in Mittelfranken ebenfalls hoch: Beim sogenannten Graslandfeuerindex erwartet der DWD für heute und die kommenden Tage die zweithöchste Warnstufe 4. Der Index bezeichnet die Feuergefahr für offenes, unbeschattetes Gelände mit abgestorbenem Wildgras ohne grünen Unterwuchs.