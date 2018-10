Wieder Vollsperrungen der A3 bei Regensburg

Wegen dringend notwendiger Instandsetzungsarbeiten an einer Brücke muss die A3 bei Regensburg in den Nächten vom 1. auf den 2. Oktober und vom 2. auf den 3. Oktober wieder komplett gesperrt werden.

Fahrbahnschäden aufgrund Hitze und Verkehrsaufkommen

Betroffen ist laut Autobahndirektion Südbayern der südliche Teil der Autobahnbrücke, die im Regensburger Osten über die Gleise der Deutschen Bahn führt. Über diesen Brückenteil wird derzeit der komplette Verkehr in beiden Fahrtrichtung abgewickelt, weil der Nordteil gerade neu gebaut wird und nicht zur Verfügung steht. Nach Angaben der Autobahndirektion sind durch den heißen Sommer und das hohe Verkehrsaufkommen auf den verengten Spuren seit Beginn der Bauarbeiten zur Erweiterung der A3 im Asphalt Spurrillen entstanden, die vor dem Winter in Ordnung gebracht werden müssen.

Vollsperrungen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr

Damit dies möglichst schnell geschehen kann, wird die A3 deshalb von jeweils 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr in der Früh zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Burgweinting und Regensburg-Ost in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Max-Planck-Straße, den Odessa-Ring und die Landshuter Straße umgeleitet.