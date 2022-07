Wieder Vollsperrung der A3 bei Regensburg

An diesem Wochenende kommt es - eine Woche vor Beginn der Sommerferien - zur nächsten Vollsperrung der A3 im Rahmen des Autobahnausbaus bei Regensburg.

Traggerüst an Brückenneubau wird abgebaut

Grund ist, dass am Neubau der B8-Brücke über die Autobahn an der Anschlussstelle Rosenhof das provisorische Traggerüst abgebaut wird. Aus diesem Grund wird die A3 von Samstagabend (23.7.), 20.30 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag (24.7.), 16 Uhr, gesperrt - und zwar in Richtung Passau zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wörth an der Donau/Wiesent und in Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Neutraubling.

Umleitungen sind eingerichtet

Der Verkehr wird in beiden Richtungen laut der Autobahn GmbH des Bundes auf der jeweils kürzest möglichen Route an der Sperrung vorbeigeführt, in Richtung Passau über die B8 und die Staatsstraße 2146 und in Richtung Nürnberg über die U34 und die ehemalige B8. Auf den Umleitungsstrecken und angrenzenden Straßen im Landkreis Regensburg ist aber mit Verkehrsbehinderungen und längeren Fahrtzeiten zu rechnen.