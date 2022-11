> Wieder viele Kilometer Lkw-Stau wegen Blockabfertigung

Auf bis zu 28 Kilometern haben sich die Lastwagen am Morgen auf der A93 gestaut. Schuld war die erneute Blockabfertigung für Lkw an der Grenze nach Österreich. Und die nächsten Blockabfertigungen sind schon in Planung.