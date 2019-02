Wieder Unfall am unbeschrankten Bahnübergang in Pfronten

Am unbeschrankten Bahnübergang Badstraße in Pfronten-Steinach ist es heute früh erneut zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei hat ein Autofahrer einen herannahenden Zug übersehen und wurde von diesem erfasst. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt, Zugführer, Schaffner und der einzige Passagier im Zug blieben unverletzt. Die Strecke Kempten-Reutte (Tirol) war wegen des Unfalls etwas mehr als eine Stunde gesperrt.

Mehrere tödliche Unfälle am Bahnübergang

Seit langem versucht die Gemeinde Pfronten diesen Bahnübergang durch eine Schranke sichern zu lassen, da hier schon mehrere tödliche Unfälle passiert sind. Erst am 21. Januar war dort ein Mann in seinem Auto tödlich verunglückt. Bürgermeisterin Michaela Waldmann war heute früh auch selbst an der Unfallstelle und forderte im Gespräch mit dem BR erneut eine schnelle Lösung für diesen Bahnübergang.