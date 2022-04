Wieder überall Strom im Landkreis Miltenberg

Seit Mitternacht haben die letzten acht Ortsteile im Landkreis Miltenberg wieder Strom. Das hat die Einsatzleitung des Brand- und Katastrophenschutzes im Landratsamt Miltenberg in der Nacht bekannt gegeben. Damit sind die Gemeinden und Ortsteile Kirchzell, Buch, Watterbach, Ottorfszell, Preunschen, Breitenbuch, Gönz und Boxbrunn seit 23.50 Uhr wieder an das Stromnetz angeschlossen.

Am Abend war erneut ein Baum auf die Leitung gestürzt

In der Zusammenarbeit des Bayernwerks mit Einsatzkräften von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz konnte der Stromausfall nach dem starken Schneefall am Untermain damit behoben werden. Am Abend war erneut ein Baum auf die Stromleitung gestürzt, so dass etwa 2.400 Menschen weitere Stunden ohne Strom, Heizung und Telefon waren.

Stromausfall und Straßensperren nach Schneefällen

Nach starken Schneefällen in der Nacht auf Samstag war der Strom im Markt Kirchzell und angrenzenden Ortsteilen sowie im Amorbacher Ortsteil Boxbrunn im Odenwald kompett ausgefallen. Zunächst waren 31 Gemeinden ohne Strom gewesen.

Auch zahlreiche Straßen waren gesperrt, weil etliche Bäume unter der Schneelast umgestürzt und Äste abgebrochen waren. Das hat den Stromausfall und mehrere Straßensperrungen verursacht. Die Einsatzdauer für die Helfer der verschiedenen Dienste war damit länger als 24 Stunden, so der Katastrophenschutz im Landkreis Miltenberg. Auch auf den Straßen in anderen unterfränkischen Landkreisen war es in der Nacht zum Samstag zu Chaos und vielen Unfällen gekommen.