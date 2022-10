Wieder über eine Million Besucher im Tiergarten Nürnberg

Erstmals seit der Vor-Pandemie-Zeit hat der Nürnberger Tiergarten wieder die Marke von einer Million Besucher pro Jahr geknackt. Als Jubiläums-Besucher wurde heute die vierköpfige Familie Elsner aus der Nähe von Flensburg von Tiergartendirektor Dag Encke und Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD) empfangen.

Giraffen füttern

Vogel überreichte der Familie einen Blumenstrauß und einen Geschenkkorb. Darin befanden sich unter anderem drei Familienkarten für den Tiergarten, ein Plüschtier, Lebkuchen, Bastelutensilien sowie zwei Bildbände über den Tiergarten Nürnberg. Der Höhepunkt für die beiden 4- und 6-jährigen Kinder der Elsners dürfte aber das Füttern der Giraffen gewesen sein, das sie nach dem Empfang am Eingangsportal erledigen durften.

August war der Monat mit den meisten Besuchern

Wegen der pandemiebedingten Einschränkungen konnte der Tiergarten in den letzten beiden Jahren die Millionenmarke bei den Besuchern nicht knacken. In diesem Jahr seien die Zahlen aber wieder mit der Zeit vor der Corona-Pandemie vergleichbar, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Nürnberg. Vor allem der Ferienmonat August lockte in diesem Jahr viele Besucher an den Schmausenbuck. Mit über 200.000 Gästen sei der August 2022 der bestbesuchte seit dem Jahr 2013 gewesen.