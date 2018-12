Wieder tödlicher Autounfall in Niederbayern

Zwischen Großmuß und Oberfecking (Lkr. Kelheim) ist ein 54 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am späten Sonntagabend, wie die Polizei mitteilt. Die Straße war nass, als das Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, in den Graben gerutscht und auf der rechten Seite liegen geblieben ist. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und konnte zunächst nicht befreit werden.

Unfallhergang unbekannt

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten erst die Frontscheibe entfernen. Der 54-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er verstarb. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären, er ist bislang nicht nachvollziehbar.