Wieder teure Autos mit "Keyless-Go-System" in Franken gestohlen

Innerhalb weniger Tage sind im Großraum Nürnberg sechs Fahrzeug mit dem sogenannten "Keyless-Go-System" gestohlen worden. Die ersten beiden Meldungen der Polizei stammen aus dem wenige Kilometer entfernten Heroldsbach im oberfränkischen Landkreis Forchheim. In der Nacht zum Dienstag wurde dort ein solches Fahrzeug gestohlen. Kurz davor hatte die Polizei einen weiteren Fall aus Poxdorf, ebenfalls im Landkreis Forchheim gemeldet. Beide Autos hatten einen Zeitwert von jeweils 30.000 Euro. Bereits im April hatten Unbekannte in Oberfranken innerhalb einer Woche fünf Autos mit Keyless-Go-System gestohlen.

Zwei weitere Diebstähle in Nürnberg

In der Nacht zum Donnerstag schlugen Diebe dann in Nürnberg zu. Sie klauten nach Mitteilung der Polizei einen schwarzen Jeep Grand Cherokee mit sogenanntem "Keyless-Go-System" in der Eschenstraße. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 60.000 Euro. In der Schnieglinger Straße entwendeten die Autodiebe dann einen weiteren Jeep Grand Cherokee in weißer Farbe im Wert von etwa 42.000 Euro.

Zwei Autos in Erlangen und Baiersdorf geklaut

Eine Nacht später schlugen auch in Erlangen und Baiersdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt Diebe zu. Auch hier waren es zwei Autos mit "Keyless-Go-System". Bei dem Auto in Erlangen handelt es sich um einen schwarzen BMW X5, der im Hof eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kornfeld" stand.

In Baiersdorf wurde das zweite Auto, ein schwarzer Audi Q5, in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 10.30 Uhr im Schlangenäcker geklaut.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise.

Das Problem bei "Keyless-Go": Chip reagiert auf Funksignal

"Keyless Go" beschreibt ein System, um ein Fahrzeug ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels zu entriegeln und durch das bloße Betätigen des Startknopfes oder einen Tritt auf die Bremse zu starten. Das ermöglicht ein Chip, den der Fahrer bei sich trägt. Der ADAC warnt, dass die hochwertigen Fahrzeuge mit Keyless-Go-Systemen, leicht zu knacken sind.

Da sich Diebstähle von Autos mit dem "Keyless-Go-System" inzwischen auch häufen, rät die Polizei nun Besitzerinnen und Besitzern solcher Autos, den Schlüssel mit dem Chip nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre abzulegen. Außerdem sollte das Funksignal durch geeignete Hüllen abgeschirmt werden, so die Polizei.

Denn die Diebe nutzen bei Keyless-Go-Systemen die Möglichkeit, mit einem Gerät das Funksignal des Zündschlüssels, der oft im Wohnhaus nebenan liegt, zu verstärken. Dadurch können sie zum Beispiel auch das Fahrzeug in Heroldsbach, das in einem Carport stand, mühelos öffnen und starten.