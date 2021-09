Wieder Tarifverhandlungen zwischen IG Metall und Airbus

Die IG Metall fordert verbindliche Zusagen, wie die Arbeit an den insgesamt acht Airbus- und Premium Aerotec-Standorten künftig aussehen kann und welche Perspektiven die Mitarbeiter haben werden. Airbus will den Konzern umbauen, um nach eigener Darstellung wettbewerbsfähig zu bleiben und um klimaneutrale Flugzeuge bauen zu können.

Kostendruck und Konkurrenz aus China

So sollen Airbus-Flugzeuge künftig mit Wasserstoff angetrieben werden. Eine Herausforderung für den Luftfahrtkonzern ist auch die Konkurrenz aus China. Um Kosten zu sparen, plant der multinationale Konzern unter anderem, die Rumpfmontage von Premium Aerotec in Augsburg enger an Airbus zu rücken. Für die Einzelteilfertigung soll ein Investor gefunden werden.

Augsburger Jobs bei Premium Aerotec gefährdet

Die Gewerkschaft befürchtet Jobverluste, auch bei Premium Aerotec in Augsburg. Sollte es bei der Tarifverhandlung zu keinen Ergebnissen kommen, droht laut Gewerkschaft Streik. Die Gespräche zwischen der IG Metall und dem Luftfahrtkonzern finden in Hamburg-Finkenwerder auf dem Airbus-Gelände statt. Das erste Verhandlungsgespräch hat vergangene Woche (1.9.2021) stattgefunden. Es ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen.