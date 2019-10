Wieder Streik bei Amazon in Graben

Fit für den Winter: Unter diesem Motto finden im Logistikzentrum von Amazon in Graben am Mittwoch und am Donnerstag die jährlichen Gesundheitstage statt. Die Mitarbeiter können sich zum Beispiel Vorträge über gesundes Leben anhören oder dürfen Massagesessel ausprobieren.

Gewerkschaft fordert Tarifvertrag

Bei der Gewerkschaft Verdi sorgen die Aktionstage für Kritik. Die Aktivitäten könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass Arbeitsverhältnisse und Arbeitsprozesse auf maximale Leistung, Gewinn und Profit ausgerichtet sind. Verdi fordert tarifvertraglich abgesicherte Regelungen der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Die Gewerkschaft nimmt die Gesundheitstage als Anlass für einen Streikaufruf.

Verdi: Mitarbeiter haben gesundheitliche Probleme

"Die Kollegen melden sich für die Gesundheitstage an, damit sie 20 Minuten Verschnaufpause haben", sagt Sylwia Lech von Verdi. Ihren Worten nach lässt sich das, was bei den Gesundheitstagen propagiert wird, nicht auf die Arbeitswelt "runterbrechen". Lech berichtet von einer Förderanlage im Logistikzentrum, auf die schwere Kisten gehoben werden. Seit Jahren würden sich die Mitarbeiter darüber beschweren, dass die Anlage nicht ergonomisch positioniert sei. "Die Kollegen, die groß sind, bekommen Bandscheibenvorfälle in der Hüfte, die kleineren Kollegen im Nacken."

Psychischer Druck auf Amazon-Beschäftigte

Dazu komme das hohe Tempo des Förderbands und der psychische Druck: "Da fragen dann die Vorgesetzten, warum man heute langsamer arbeitet als gestern. Oder ob man Überstunden machen kann", berichtet Lech. Das Fazit der Gewerkschafterin: "Wenn Sie konstant nach den Regeln und Vorgaben von Amazon arbeiten, dann sind Sie kaputt."

Streikaufruf im Logistikzentrum

Aus Protest gegen die "katastrophalen Arbeitsbedingungen" ruft die Gewerkschaft Verdi zum Streik auf. Mit Beginn der Nachtschicht am Dienstag um 19.10 Uhr sollen die Amazon-Beschäftigten die Arbeit niederlegen. Die Streikversammlung findet dann am Mittwoch ab 6.45 Uhr vor dem Werkstor in Graben statt. Das Motto: "Fit durchs Leben" – eine Anspielung auf den Slogan der Gesundheitstage. "Amazon geht es nicht um die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern um die Vorbereitung des Weihnachtsgeschäfts", glaubt Sylwia Lech von der Gewerkschaft Verdi.