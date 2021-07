Wieder Starkregen in Mittelfranken erwartet

Noch sind die Menschen in Landkreisen wie Erlangen-Höchstadt, Neustadt a. d. Aisch/Bad Windsheim, Ansbach und Fürth Land mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Da kündigen sich laut BR-Meteorologe Christian Lorenz für Mittwoch (13.07.21) neue Starkregenfälle im Westen der Region an. Ursache ist ein sogenanntes Höhentief.

Wie der Meteorologe erklärt, hatten wir es am Freitag in den von Starkregen betroffenen Gebieten mit sehr feuchten, energiereichen und warmen Luftmassen zu tun. Dazu hatte sich im Bereich der Alpen ein kleines Tief entwickelt und dieses Zusammenspiel sorgte dafür, dass es punktuell zu diesen großen sintflutartigen Regenmengen gekommen ist. Das hätte aber, so Lorenz, genauso Würzburg oder Nürnberg treffen können.

Wetterlage ist nicht genau vorhersagbar

Im Moment sei die Wetterlage sehr knifflig. Auch jetzt und in den kommenden Tagen hätten wir es mit solch einem Höhentief zu tun. Das ist also ein Tief, das in der Höhe sehr ausgeprägt ist. "Man muss sich das so vorstellen: Das wabert über unseren Köpfen wie ein Fettauge auf der Suppe und je nachdem, wie sich dieses Tief verlagert, zusammen mit dieser feucht-warmen Luft, die wir jetzt dann auch wieder bekommen, kann es zu größeren Niederschlagsmengen, zu teils gewittrigen Regenfällen kommen," so der BR-Meteorologe.

Bis zu 20 Liter Regen innerhalb kürzester Zeit

Gerade am Mittwoch könnte dann wieder Franken sehr stark betroffen sein und speziell auch das westliche Mittelfranken. Dort können auch wieder zehn, 15 oder sogar 20 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit fallen. Wo genau der Starkregen runter kommt, sei allerdings sehr schwer vorherzusagen. Gerade der Bewegungen der Höhentiefs könnten nur sehr schwer berechnet werden. Kleine Änderungen in der Zugbahn hätten oft große Auswirkungen.

Ab Donnerstag: Kräftige Regenfälle in den Alpen möglich

Im Moment sehe es aber so aus, dass der Schwerpunkt der Unwetter in Teilen Frankens liege, besonders eben in Mittelfranken. Nach Mittwoch, also von Donnerstag bis Samstag, ziehen sich laut Lorenz diese kräftigen Regenfälle eher Richtung Alpen zurück, so dass dann auch dort große Regenmengen möglich sind, eventuell kann es auch Hochwasser geben.

Ursache für die monsunartigen Regenfälle sei der Klimawandel und die höheren Temperaturen. Dadurch kann die Luft viel mehr Feuchtigkeit und Energie aufnehmen, und es kommt nicht mehr zu normalen Regenfällen, sondern zu extremen Wetterereignissen wie vergangene Woche in Teilen Mittelfrankens, wo in kürzester Zeit riesige Regenmengen vom Himmel gekommen sind.