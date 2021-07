Wieder Sperrung der Maxbrücke in Fürth – Sperrungen auch auf A73

Heute ab 08.30 Uhr wird die Maxbrücke in Fürth wieder gesperrt. Nachdem die Tiefbauarbeiten für die neue Ampelanlage abgeschlossen sind, muss abschließend die Fahrbahndecke in diesem Bereich erneuert werden, teilt die Stadt Fürth mit. Radfahrer und Fußgänger können den Kreuzungsbereich passieren, der übrige Verkehr wird umgeleitet.

Autofahrer sollten Bereich großräumig umfahren

Auch für die Buslinien 172, 175 und 189 gelten Umleitungen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte den Bereich großräumig umfahren, so die Mitteilung weiter. Die Vollsperrung soll im Lauf des kommenden Samstags wieder zurück gebaut werden. Der Kreuzungsbereich Maxbrücke, Uferstraße und Königstraße ist in den vergangenen Monaten in mehreren Abschnitten umgebaut worden. Hierfür war bereits zuvor eine Vollsperrung der Maxbrücke nötig.

A73 von 22 Uhr bis 05.30 Uhr in Richtung Bamberg gesperrt

Auch auf der A73 laufen Bauarbeiten: Zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Nord und Möhrendorf wird die Fahrbahn saniert. Ab 22.00 Uhr Mittwochnacht bis ca. 05.30 Uhr am Donnerstagmorgen ist deshalb die Autobahn in Richtung Bamberg gesperrt. Weiter im Süden an der A73 ist nun die Anschlussstelle Nürnberg Hafen-Süd in Richtung Fürth gesperrt – in dem Bereich wird Asphalt aufgebracht, der den Lärm mindern soll. Deshalb muss auch der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Münchener Straße und Nürnberg-Hafen-Ost vollständig auf die Richtungsfahrbahn Feucht verlegt werden.