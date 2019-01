Wieder Reisezentrum am Chamer Bahnhof

Am Bahnhof von Cham können Reisende ab sofort auch wieder Fahrkarten für den Fernverkehr kaufen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde ein neues Reisezentrum eingerichtet, in dem es nun an fünf Tagen pro Woche vormittags zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr die gesamte Bandbreite des Fahrkartenangebots gibt. Ausgenommen sind lediglich Mittwoch und Sonntag.

Ärger über die Deutsche Bahn

Ende April vergangenen Jahres hatte die Deutsche Bahn ihr Angebot in Cham heruntergefahren. Seitdem gab es am Schalter nur noch Tickets für Regionalzüge, was Klagen von Bahnkunden, Senioren- und Behindertenverbänden nach sich zog. Landrat Franz Löffler schaltete sich daraufhin ein und verhandelte hinauf bis zu Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU), um die Situation wieder zu verbessern.

Landkreis beteiligt sich finanziell

Vor drei Monaten wurde dann eine Lösung gefunden. Diese sieht unter anderem vor, dass sich der Landkreis mit bis zu 3.000 Euro pro Jahr an Software- und Lizenzkosten beteiligt. Landrat Löffler verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der Kunde "einfach nur Bahn fahren" wolle. Auch wenn heutzutage viele Bahnfahrer ihr Ticket übers Internet buchen würden, habe der personenbediente Verkauf noch seine Berechtigung, gerade wenn man an Senioren und Behinderte denke.

"Jetzt bleibt zu hoffen, dass die Kunden ins Reisecenter zurückkehren und das Angebot auch nutzen, damit sich vertretbare und wirtschaftliche Umsatzzahlen ergeben." (Franz Löffler, Chamer Landrat)

Kunden der Verkehrsgemeinschaft Landkreis Cham (VLC) können sich derweil zusätzlich über stabile Preise freuen, weil der Landkreis gestiegene Kosten mit einem Zuschuss auffängt, wie ebenfalls jetzt mitgeteilt wurde.