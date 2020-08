Wieder Radmuttern locker: Polizei bittet Donau-Rieser um Hilfe

Seit Donnerstag sind der Polizei im Landkreis Donau-Ries vier neue Fälle gelockerter Radmuttern gemeldet worden. Die Polizei ruft die Bevölkerung deshalb zu erhöhter Vorsicht auf. Wer verdächtige Beobachtungen macht, soll sich bei der Polizei melden. Die Polizei sei hier dringend auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, so die Leiterin der Ermittlungsgruppe in Donauwörth.

Neu ist, dass auch landwirtschaftliche Fahrzeuge betroffen sind. Um die Radmuttern hier zu lockern, so ein Polizeisprecher aus Donauwörth, brauche man extra Gerätschaften, es sei deshalb gut möglich, dass es sich um mehrere Täter handle.

Nun auch landwirtschaftliche Fahrzeuge betroffen

So meldete am Donnerstag ein 40 Jahre alter Landwirt aus Genderkingen, dass bei seinem Mähdrescher alle Muttern der beiden großen Vorderreifen gelockert worden waren, am Freitag stellte ein 80 Jahre alter Landwirt fest, dass an seinem Schlepper die Muttern gelöst worden waren.

Außerdem waren zwei Autobesitzer betroffen: Ein 40-Jähriger hatte sein Auto auf dem Dehner Parkplatz in Rain abgestellt, bemerkte dann bei der Fahrt Unregelmäßigkeiten am rechten Vorderrad und stellte bei der Überprüfung fest, dass die Radmuttern locker waren. Einem 64 Jahre alten Autofahrer aus Wallerstein ging es ähnlich, zwei von fünf Schrauben seines Vorderrades wurden gelockert. Er geht davon aus, dass das am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr passierte, als er das Auto in Wallerstein in der Hauptstraße abgestellt hatte.

Verletzt wurde bei all den Fällen niemand, da die Fahrer die Gefahr immer rechtzeitig bemerkt hatten. Grundsätzlich sollte man vor der Fahrt einmal um sein Fahrzeug herumgehen und dieses auf Beschädigungen oder gelockerte Radmuttern untersuchen. Darauf weist die Polizei hin.

Wann man unbedingt anhalten sollte

Außerdem sollte man, wenn man während der Fahrt ungewohnte, klackende Geräusche wahrnimmt oder die Stabilität bei der Lenkung abnimmt, unverzüglich anhalten. Die Geräusche seien ab etwa 60 Stundenkilometern allerdings oft nicht mehr wahrnehmbar.

Die Polizei warnt eindringlich: Solche Taten seien keinesfalls als Scherz oder Kavaliersdelikt zu werten. Wer ein Fahrzeug so beschädigt, dass die Sicherheit im Straßenverkehr beeinträchtigt ist, muss mit einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren rechnen.

Insgesamt wurden der Polizei in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries seit Anfang des Jahres schon ca 55 Fälle gelockerter Radmuttern gemeldet. In den letzten Wochen treten diese gehäuft auf. In vier Fällen kam es laut Mitteilung dabei zu Unfällen. Der insgesamt entstandene Sachsachden liegt laut Polizei bei mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.