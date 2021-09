Wieder Puppenfestival in Neustadt bei Coburg und Sonneberg

In Neustadt bei Coburg wird am Sonntag um 14 Uhr das internationale Puppenfestival feierlich eröffnet. Nach einem Jahr Zwangspause wegen der Corona-Pandemie ist die Vorfreude in den beiden Ausrichterstädten Neustadt bei Coburg und Sonneberg in Thüringen groß. Man sei sehr froh, trotz der Corona-Pandemie mit einem Festival "light" an den Start zu gehen, sagte Neustadts Zweiter Bürgermeister Martin Stingl (SPD) dem Bayerischen Rundfunk.

Puppenfestival ein Wirtschafts- und Imagefaktor für die Region

Bis zum 17. September finden in den beiden Städten und der Region coronakonforme Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen rund um Puppen, Teddybären und Spielzeug statt. Das internationale Puppenfestival habe die beiden Städte in den vergangenen knapp 30 Jahren weiter zusammenwachsen lassen. Für die Region Neustadt bei Coburg sei es außerdem ein klarer Wirtschafts- und Imagefaktor, so Bürgermeister Stingl.

Festival soll dabei helfen, die Pandemie etwas zu überwinden

Christian Dressel, der stellvertretende Bürgermeister der thüringischen Stadt Sonneberg, sagte dem BR, man spüre in der Bevölkerung, der Region und der Spielzeug-Community in Deutschland die Lust auf Kultur und das Feiern des Miteinanders, auch um die Pandemie ein Stück weit hinter sich zu lassen. Die Städte Neustadt bei Coburg als Puppenstadt und Sonneberg als Spielzeugstadt seien über eine gemeinsame Historie auf dem Spielzeugmarkt untrennbar miteinander verbunden, so Dressel weiter.

Max-Oscar-Arnold-Kunstpreis wird nicht ausgerichtet

Die Ausrichtung des traditionsreichen Max-Oscar-Arnold-Kunstpreises für zeitgenössische Puppenkunst fällt in diesem Jahr aufgrund von coronabedingten Zoll- und Einreisebestimmungen erneut aus. 2022 soll der Programmpunkt unter normalen Umständen wieder stattfinden.