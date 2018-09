26.09.2018, 13:11 Uhr

Wieder Panne am Münchner Flughafen: Terminal 2 kurz gesperrt

Wieder sind Reisende am Flughafen München unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Das Terminal 2 wurde gesperrt, die Bundespolizei konnte jedoch rasch Entwarnung geben. Der Vorfall weckt Erinnerungen an die schwere Panne im Sommer.