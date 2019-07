Wieder Obstbäume gefällt: LBV will Strafanzeige stellen

Über 100 Kirschbäume wurden laut Landesbund für Vogelschutz (LBV) Mitte Juli in Mittelehrenbach im Landkreis Forchheim illegal gefällt. Die Bäume trugen sogar noch Früchte, sagte LBV-Sprecher Markus Erlwein dem BR. Die Fotos wurden laut Erlwein am 18. Juli privat aufgenommen und dem LBV zugespielt. Die Fällung selbst soll am Wochenende zuvor gewesen sein. Die Streuobstwiese befand sich an der Landstraße zwischen Mittelehrenbach und Ortspitz.

Der LBV will nun Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Bamberg stellen. Bereits Mitte Mai wurden in der Fränkischen Schweiz massenhaft Obstbäume gefällt. Auch in diesem Fall stellte der LBV Strafanzeige – das Verfahren laufe allerdings noch, so Erlwein.

Tausende Obstbäume in Oberfranken gefällt

Der LBV-Sprecher geht davon aus, dass Landwirte aus Unwissenheit handeln. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Forderungen des Volksbegehrens Artenvielfalt in ein Gesetz fassen. Das neue Naturschutzgesetz soll am 1. August in Kraft treten.

Die Obstbauern befürchten, dass ihre Streuobstwiesen zu Biotopen erklärt werden. Allerdings gelte die Reglung nur für Streuobstwiesen, die größer als 2.500 Quadratmeter sind, so Erlwein. Selbst wenn eine Streuobstwiese in diese Kategorie falle, würden die üblichen Pflege- und Erneuerungsmaßnahmen keiner Beschränkung unterliegen.

Seit dem Volksbegehren wurden in Oberfranken einige tausend Obstbäume illegal während der Brutzeit von Vögeln gefällt, so Erlwein.