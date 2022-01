Wieder nix! Deutschland ältester Gaudiwurm in Nürnberg abgesagt

Wochenlang hat der Vorstand des Fördervereins Nürnberg Fastnachtszug e.V. an Alternativkonzepten mit ausgeklügelten Infektionsschutzmaßnahmen gearbeitet, um trotz Corona den Faschingszug durch die Noris schicken zu können. Doch die hohen Infektionszahlen durch die neue Corona-Variante Omikron hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zu groß das Risiko, kaum umsetzbar die Maßnahmen. Ein Faschingszug mit rund 100.000 Zuschauern wäre mit Masken, möglichen Einlasskontrollen und Sicherheitsabstand nicht durchführbar gewesen.

"Es blieb uns jetzt nur noch die erneute Absage." Walter Hahn, 1. Vorstand des Fördervereins Nürnberg Fastnachtszug e.V

Ältester Faschingszug Deutschland

Viele Mensch glauben, die Wiege des Straßenkarnevals liege im Rheinland mit seinen Hochburgen Düsseldorf, Köln und Mainz. Doch auch die Rheinländer Jäcken haben inzwischen neidlos anerkannt, dass die heutigen Faschingsumzüge ihren Ursprung in Nürnberg haben.

Fastnachtshistoriker führen diesen Brauch auf einen Handwerkeraufstand zurück, der im Jahre 1348 die sittenstrenge Stadt erschütterte. Weil die Metzger sich nicht daran beteiligten und dem Rat der Stadt folgten bekamen sie zur Belohnung das Recht auf öffentliche Belustigung während der Fastenzeit.

Schembartläufer erinnern an historische Tradition

Der Zämertanz war entstanden, eine Art Zunftumzug der Metzger durch die Stadt. Weil daran auch immer mehr Söhne reicher Patrizier der Stadt Gefallen fanden, wandelte sich dieser Brauch in die Schembartläufe. Der erste ist 1449 urkundlich belegt. Dabei liefen sie maskiert mit den, "Schembärten", den schönen Bärten, durch die Gassen und zogen schon 1475 ein Gefährt auf Schlittenkufen mit sich, die sogenannte Hölle, die schon damals Missstände verspottete. An diese Tradition erinnert auch heute noch die Nürnberger Schembartgesellschaft. Am Faschingssonntag, dem 27. Februar. 2022 sollten die Schembartläufer in ihren traditionellen rot–weißen historischen Kostümen den Nürnberger Fastnachtszug anführen. Doch daraus wird nun nichts.