Wieder mehr Urlauber in Bayern

In Hotels und Gasthäusern in Bayern haben im ersten Halbjahr 2019 wieder mehr Touristen übernachtet als im vorigen Jahr. Die Zahl stieg um insgesamt 2,4 Prozent, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit. Den größten Zuwachs an Übernachtungen verzeichnen die oberbayerischen Urlaubsregionen mit einem Plus von 4,6 Prozent.

Weniger Gäste in Mittelfranken

Während die Übernachtungs-Zahlen in ganz Bayern stiegen oder stabil blieben, kamen nach Mittelfranken weniger Gäste als im Vorjahr. Hier sank im ersten Halbjahr die Zahl der Übernachtungen um ein Prozent. Oberfranken dagegen wird beliebter.

Nürnberg verliert, München gewinnt

Mit einem Minus von 2,4 Prozent verliert die Stadt Nürnberg überdurchschnittlich viele Gäste. München dagegen boomt mit einem Zuwachs an Übernachtungen in Höhe von 7,2 Prozent. Durchschnittlich blieben die Gäste zwei bis drei Tage in Bayern.

Zuwachs auf Campingplätzen

Gewinner waren Campingplätze mit einem Plus von sechs Prozent. Hier könnte das warme Wetter ausschlaggebend gewesen sein. In die Statistik flossen Hotels und Gaststätten mit mehr als zehn Betten ein. Kleinere Pensionen oder private Vermietungen sind nicht berücksichtigt.