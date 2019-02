Wieder mehr Touristen in Franken: mehr als zehn Millionen Gäste

Zum sechsten Mal in Folge gebe es Rekordzahlen für die Tourismuszahlen in Franken zu vermelden, so Bayerns Innenminister. 90 Prozent der Gäste reisen aus Deutschland an und bleiben im Durchschnitt zwei bis drei Tage.

Mehr als zehn Milliarden Euro Umsatz

Diese Urlauber spülten den Hotels, Gaststätten und Einzelhändlern im vergangenen Jahr mehr als zehn Milliarden Euro (10,5 Milliarden Umsatz) in die Kassen. Damit verdienen rund 177.000 Menschen in Franken inzwischen ihr Geld mit Urlaubern. Das Bayerische Wirtschaftsministerium will für diesen wichtigen Wirtschaftszweig künftig eine eigene Abteilung gründen.

Tourismus als Chance

Die zahlreichen Investitionen vor allem in den Heilbädern und Kurorten Frankens hätten sich ausgezahlt, so Herrmann: "Wir sehen den Tourismus als große Chance, und wollen in weiteren schwächeren Gebieten große Investitionen auf den Weg bringen. Wir können unsere herrlichen Naturschätze nutzen, um noch mehr Touristen in die Region zu bringen."

Markgräfliches Opernhaus und Winterwandertag

Besonders erfolgreich war im vergangenen Jahr die Wiedereröffnung des Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth. Auch wird der neu initiierte Winterwandertag am Ochsenkopf wegen des großen Zuspruchs jährlich wiederholt.

Weinland und Bierland Franken online

Immer mehr kleinere Pensionen sind inzwischen auch online buchbar. Die Zahl dieser Betriebe stieg von knapp 300 auf über 600. Auch verstärkte der Tourismusverband seine Aktivitäten in den sozialen Medien. Besonders zum "Weinland Franken" und dem "Bierland Franken" gebe es sehr gute Zugriffszahlen, so Herrmann.