vor etwa einer Stunde

Wieder mehr Grippe-Patienten in Ostbayern

Die Grippewelle hat jetzt auch die Oberpfalz erreicht. In den Kliniken der Region steigt die Zahl der Grippe-Patienten an. In der Oberpfalz wurden in der Vorwoche mehr als 400 Neuinfektionen gemeldet, in Niederbayern sogar mehr als 500.